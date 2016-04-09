"Панамський скандал": У Сальвадорі пройшли обшуки в офісі Mossack Fonseca

Про це Reuters повідомили в генпрокуратурі країни, передає РБК.

При обшуку були вилучені документи і велика кількість обчислювальної техніки, розповів генпрокуратури країни Дуглас Мелендес, який особисто спостерігав за операцією.

За його словами, за день до обшуків співробітники компанії зняли з входу вивіску компанії. Вони пояснили, що компанія переїжджає.

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Генпрокурор уточнив, що всі семеро співробітників філії опитані, однак жоден з них не затриманий.

«На даний момент ми не можемо говорити про скоєння злочину. Все, що ми можемо робити — виконувати нашу роботу», - сказала Мелендес і додав, що уряд проаналізує конфісковані документи з приводу можливих порушень фінансового та кримінального законодавства.

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Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

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Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів, і дані про секретні офшорних компаніях.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.