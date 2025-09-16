Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, а євро – 48,15 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 16 вересня, знизився на 5 копійок – до 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,00 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 11 копійок і складає 48,81 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,23 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,65 грн/євро, а курс продажу - 48,50 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 16 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 15 по 21 вересня коридори валютних змін складуть 41,15-41,6 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на міжбанку) і 41,15-41,50 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на готівковому ринку). Лєсовий також не радить громадянам проявляти надмірну активність зі скуповування євро, як це було, наприклад, у липні.

