Зустріч може відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент США Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським наступного тижня для обговорення мирних ініціатив. Як пише Barron's, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, наголосивши, що Трамп усе ще сподівається виступити посередником у мирній угоді між Києвом і Москвою.

Трамп провів "кілька телефонних дзвінків із Путіним, кілька зустрічей із Зеленським, зокрема, ймовірно, (проведе зустріч) наступного тижня в Нью-Йорку", де лідери зберуться на Генеральну Асамблею ООН, повідомив Рубіо.

Нагадаємо, 80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН відбудеться 22-26 вересня.

"Він (Трамп) продовжить спроби. Якщо мир можливий, він хоче його досягти", - сказав держсекретар США.

Водночас він застеріг, що в якийсь момент "президент може дійти висновку, що це неможливо. Він поки що не досяг цієї точки, але може досягти її".

Рубіо також наголосив, що Трамп єдиний, хто може виступити посередником у цьому конфлікті, оскільки може говорити не тільки із Зеленським, а й із Путіним, і з європейцями.

"Якщо він якимось чином відсторониться від цього або запровадить санкції проти Росії і скаже: "З мене досить", то у світі не залишиться нікого, хто міг би стати посередником у цій справі", - сказав Рубіо.

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп заявив, що завершити війну в Україні виявилося складніше, ніж він очікував, через "незбагненну ненависть" Путіна і Зеленського. Він також припустив, що для того, щоб переговори між Зеленським і Путіним відбулися, йому доведеться взяти в них участь.

Зі свого боку Володимир Зеленський закликав Трампа зайняти "чітку позицію" щодо припинення війни в Україні та санкцій проти Росії. Він також зазначив, що у Трампа достатньо сил, щоб змусити Путіна його боятися.

