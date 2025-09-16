iPhone отримали найбільше оновлення iOS за останні 11 років: як встановити

Увечері 15 вересня відбувся офіційний реліз нових "яблучних" операційних систем. Серед них і свіжа iOS 26, яку в самій Apple називають найбільшим редизайном iOS з часів сьомої версії.
Серед головних змін – напівпрозорий дизайн Liquid Glass з імітацією скла, який буде "наскрізь" пронизувати систему. Apple оновила основні додатки та анімації, але при цьому зберегла впізнаваний стиль. І всі іконки за бажання навіть можна зробити напівпрозорими.
Ще з цікавого:
- годинник на блокуванні можна розтягнути в 2-3 рази, а шпалери зробити в 3D з реакцією на нахил телефону;
- у камері тепер дві основні вкладки: фото і відео;
- з'явився пошук за вмістом на екрані (як у Google Lens);
- автоперекладач у "Телефоні", "Повідомленнях" і не тільки;
- під час відтворення музики відображається анімована обкладинка альбому;
- видно час, що залишився до повного заряджання.
- з'явився окремий додаток з Іграми, нові функції Apple Intelligence та інші нововведення.
Оновитися до iOS 26 можуть власники iPhone 11 і новіше, а також власники iPhone SE 2020, iPhone SE 2022 і iPhone 16e. А ось користувачі застарілих iPhone XS і iPhone XR апдейт не отримають.
Щоб завантажити: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ".
Bloomberg розповідав, що iOS 26 підготує підґрунтя для ювілейного iPhone у 2027 році, який буде виділятися вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.
Нагадаємо, 9 вересня Apple провела презентацію нових айфонів. Як і очікувалося, iPhone Air замінив iPhone Plus і став найтоншим айфоном в історії, а iPhone 17 Pro і Pro Max отримали свіжий дизайн і потужний апгрейд камер.