iPhone отримали найбільше оновлення iOS за останні 11 років: як встановити

Апдейт доступний для всіх смартфонів, починаючи з iPhone SE 2 покоління (2020 рік) або з iPhone 11 (2019 рік).

Увечері 15 вересня відбувся офіційний реліз нових "яблучних" операційних систем. Серед них і свіжа iOS 26, яку в самій Apple називають найбільшим редизайном iOS з часів сьомої версії.

Серед головних змін – напівпрозорий дизайн Liquid Glass з імітацією скла, який буде "наскрізь" пронизувати систему. Apple оновила основні додатки та анімації, але при цьому зберегла впізнаваний стиль. І всі іконки за бажання навіть можна зробити напівпрозорими.

Ще з цікавого:

годинник на блокуванні можна розтягнути в 2-3 рази, а шпалери зробити в 3D з реакцією на нахил телефону;

у камері тепер дві основні вкладки: фото і відео;

з'явився пошук за вмістом на екрані (як у Google Lens);

автоперекладач у "Телефоні", "Повідомленнях" і не тільки;

під час відтворення музики відображається анімована обкладинка альбому;

видно час, що залишився до повного заряджання.

з'явився окремий додаток з Іграми, нові функції Apple Intelligence та інші нововведення.

Оновитися до iOS 26 можуть власники iPhone 11 і новіше, а також власники iPhone SE 2020, iPhone SE 2022 і iPhone 16e. А ось користувачі застарілих iPhone XS і iPhone XR апдейт не отримають.

Щоб завантажити: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ".

Bloomberg розповідав, що iOS 26 підготує підґрунтя для ювілейного iPhone у 2027 році, який буде виділятися вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.

Нагадаємо, 9 вересня Apple провела презентацію нових айфонів. Як і очікувалося, iPhone Air замінив iPhone Plus і став найтоншим айфоном в історії, а iPhone 17 Pro і Pro Max отримали свіжий дизайн і потужний апгрейд камер.

