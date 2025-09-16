Сукупні фінансові зобов’язання держави офіційно перетнуть відмітку в 100% ВВП в наступному році.

Попередній граничний обсяг державного боргу України в 2026 році складе 10 472 млрд грн, що становитиме 101,6% від валового внутрішнього продукту. Це означає, що загальний обсяг усіх боргових зобовʼязань держави вперше перевищить річну вартість усіх товарів та послуг, виготовлених у країні.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту про держбюджет на наступний рік.

Державні запозичення до кінця 2026 року розподіляться наступним чином: приблизно 20% на внутрішньому ринку та трохи більше 80% зовнішнього боргу.

Відео дня

Середньозважена ставка нових запозичень складатиме 17,1% річних для внутрішнього ринку та близько 5% річних для зовнішніх кредитів. На обслуговування державного боргу в наступному році держава витратить 513 млрд грн.

В минулому році представлений проект бюджету на 2025 рік передбачав граничний обсяг держборгу на рівні 8 210 млрд грн, або 97% від ВВП.

Як раніше повідомляли ЗМІ, Міжнародний валютний фонд навесні прогнозував, що загальний держборг України ще у поточному році має зрости до 110% від ВВП.

Державний бюджет України на 2026 рік - головні новини

Вчора уряд ухвалив проект держбюджету України на 2026 рік і направив його на розгляд Верховної Ради. Документом передбачені державні видатки в розмірі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень до бюджету-2025), доходи – 2,8 трлн грн (+446,8 млрд грн).

При цьому попри дефіцит бюджету, Кабмін анонсував підвищення зарплат для вчителів, лікарів, підвищення пенсій, мінімальних зарплат та прожиткового мінімуму.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україні треба буде найближчим часом відшукати додатково 16 мільярдів євро. За його словами, державі потрібно готуватися до продовження війни. На думку міністра, зараз ще навіть не остання її стадія.

Вас також можуть зацікавити новини: