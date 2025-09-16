Очікуються обмеження для проходу і проїзду на вулицях, ретельна перевірка громадян.

Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи у місті Львів з 16 до 18 вересня. Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, до заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

"Дії правоохоронців охоплюватимуть усю територію Львова", – йдеться у повідомленні. У цьому зв’язку сказано, що мета цих заходів – запобігання терористичним та диверсійним проявам, а також нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Так, безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Під час їх проведення будуть застосовані обмеження проходу та проїзду вулицями міста, а також проводитиметься перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", – відзначається у повідомленні.

Водночас буде здійснюватись огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи не вперше посилюють заходи безпеки у містах України в умовах воєнного стану. Зокрема, 12–16 червня у Львові вже проводилися контрдиверсійні заходи.

Час від часу такі заходи проводяться і в інших містах, у тому числі в Києві.

