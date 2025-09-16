Долар зросте наступного року: який курс закладено в бюджет-2026

Закладений у бюджет показник курсу розрахунковий, тому може відрізнятися від реального.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено середній курс долара на рівні 45,7 гривні.

Відповідний показник містить додаток до законопроєкту "Прогнозний розрахунок ввізного мита на 2026 рік".

У цьому додатку середній обмінний курс гривні до долара США на 2025 рік вказано на рівні 42,4 гривні, наразі ж офіційний курс долара складає 41,23 гривні за долар.

Наступного ж року урядовці очікують на досить суттєве зростання долара до показника у 45,7 грн. При цьому слід зазначити, що закладений у бюджет показник завжди розрахунковий, а визначає курс гривні до долара Національний банк, який не спирається на урядові розрахунки.

Курс долара в Україні – прогнози

У Нацбанку неодноразово наголошували, що заявлений у законопроєктах про державний бюджет курс долара не прогноз чи мета для регулятора. За словами очільника НБУ Андрія Пишного, закладений у державному бюджеті показник курсу долара "не є для Національного банку цілю і ніколи не був".

Заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій зазначав, що закладений урядом у проєкті бюджету на 2025 рік курс долара на рівні 45 гривень - розрахунковий показник, і регулятор не дає прогнозів курсу на наступний рік.

У Бюджетній декларації на 2026-2028 роки прогноз курсу долара на 2026 рік складав 44,7 гривні, що є меншим показником за вказаний у проєкті бюджету на наступний рік.

