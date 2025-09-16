Після удару на нафтопереробному заводі почалася пожежа.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 16 вересня уразили Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу", - наголошується у повідомленні.

Результати ураження уточнюються, наголосили в Генштабі. Там пояснили, що Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

"Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ", - додали у Генштабі.

Українські удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Сили оборони частіше стали влучати у російські нафтопереробні заводи. Як зазначає експерт із систем РЕБ та зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, російська нафтова інфраструктура є найлегшою ціллю з доступних для українських далекобійних ударів дронами, бо щоб завдати відчутну шкоду промисловим і військовим об'єктам в глибокому тилу Росії, треба балістичні та крилаті ракети з масою бойової частини у 500-800 кг.

Внаслідок українських ударів у Росії посилюються бензинова криза, зокрема закриваться АЗС. Перебої з постачанням пального фіксуються вже в більше ніж 10 регіонах та поширюються на європейську частину РФ.

