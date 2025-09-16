Зеленський заявив, що саміт на Алясці з Дональдом Трампом "багато чого дав Путіну".

Російський лідер Володимир Путін намагається обдурити президента США Дональда Трампа і "знайти вихід з ізоляції". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, коментуючи саміт на Алясці минулого місяця.

Український президент наголосив, що ця зустріч із Трампом "багато чого дала Путіну".

"Я впевнений, що якби це була тристороння зустріч [за участю України], ми б домоглися якогось результату", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський також заявив, що Путін "хотів вирватися з політичної ізоляції" за допомогою саміту на Алясці і вважає, що "йому слід було заплатити більше" за зустріч із президентом США.

"Він повинен був отримати відкат у цій війні і зупинитися. Але замість цього він отримав деізоляцію. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері для інших самітів і форматів, тому що так воно і є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо, і я не думаю, що він за це щось заплатив".

Президент наголосив, що дуже важливо не давати Путіну можливості вийти з ізоляції, бо інакше він не почуватиметься зобов'язаним зупинити війну.

"Він розв'язує війну, і всі намагаються зупинити його, сперечаючись і просячи, але натомість слід застосовувати силу. Він розуміє силу. Це його мова. Це мова, яку він розуміє", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Путін "робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, не дати США і Трампу запровадити проти нього санкції, і якщо ви продовжите відкладати запровадження санкцій, то росіяни будуть краще підготовлені".

Трамп і санкції проти Росії

Днями президент США Дональд Трамп укотре заявив про готовність запровадити нові санкції проти Москви, але наголосив, що для цього Європа має припинити купівлю російської нафти і газу.

Також ЗМІ зазначають, що Трамп уперше назвав Росію агресором у війні проти України, що демонструє зміну його позиції щодо Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: