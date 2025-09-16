Уряд спрогнозував, яким буде курс євро в 2026 році: наскільки зросте валюта

На сьогодні офіційний курс гривні до євро складає 48,50 грн/євро.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік попередньо передбачено курс євро на рівні 49,4 гривні.

Це випливає із додатків до законопроєкту "Прогнозний розрахунок акцизного податку з палива до зведеного бюджету на 2026 рік" та "Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік".

Середній офіційний курс гривні до євро вказано на рівні 49,4 гривні. Наразі офіційний курс гривні до євро становить 48,50 гривні.

Варто зауважити, що прогнозний курс євро, як і долара, які уряд закладає в законопроєкт про державний бюджет, завжди розрахунковий і рідко дорівнює фактичним за підсумками року.

Курс євро в Україні – останні новини

Офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок, порівняно з вчорашнім показником. При цьому у банках України середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 11 копійок і складає 48,81 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Національний банк вивчає питання переходу з долару на євро як основної курсоутворючої валюти, розповідав перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук. Він зазначив, що від початку повномасштабної війни економічні та фінансові зв'язки України з Європейським Союзом суттєво посилилися, а міжнародна допомога, особливо протягом цього та минулого років, надходить насамперед в євро. За його словами, поки що у регулятора немає чітких планів переходу на євро найближчим часом, а курсоутворююча валюта має бути одна, і що поки це долар.

