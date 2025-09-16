Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3 328 грн.

В Україні з 1 січня 2026 року встановили прожитковий мінімум на одну особу в розмірі 3 209 грн на місяць (порівняно з нинішнім показником зросте на 289 грн). Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум відрізнятиметься.

Про це йдеться в проєкті бюджету на сайті парламенту.

Зазначається, що прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 2 817 грн (зростання на 254 грн), для дітей від 6 до 18 років - 3 512 грн (зростання на 316 грн), для працездатних осіб – 3 328 грн (зростання на 300 грн).

Для осіб, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становить 2 595 грн (зростання на 234 грн), а визначення розміру особам, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, становитиме 1 600 грн.

Крім того, уряд планує у 2026 році встановити такі розміри прожиткового мінімуму для призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям:

для працездатних осіб 60%;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100%;

для дітей 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Довідка УНІАН. Прожитковий мінімум - це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення її життєдіяльності.

Проєкт бюджету на 2026 рік - головні новини

Кабінет мініністрів на засіданні 15 вересня схвалив проєкт бюджету на 2026 рік. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, видатки держбюджету передбачені на рівні 4,8 трлн гривень (що на 415 млрд гривень більше від цьогорічних), доходи – 2 трлн 826 млрд грн (плюс 446,8 млрд грн). Найбільше урядовці у 2026 році пропонують витратити на оборону.

Уряд у проєкті державного бюджету України на 2026 рік також пропонує збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.

