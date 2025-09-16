Бессент розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами.

Якщо Європа "зробить свій внесок" у скорочення доходів від російської нафти, то війна в Україні може закінчитися вже за 2-3 місяці. Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у спільному інтерв'ю агентствам Reuters і Bloomberg, наголосивши, що європейським країнам необхідно відігравати активнішу роль у скороченні російських нафтових доходів і припиненні війни.

Він наголосив, що адміністрація Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити закупівлі Китаєм російської нафти, якщо тільки європейські країни не запровадять високі мита на Китай та Індію.

"Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не будемо рухатися вперед без європейців", - сказав він.

Відео дня

Бессент нагадав, що Трамп закликає європейські країни ввести мита в розмірі від 50% до 100% для Китаю та Індії, щоб позбавити Росію доходів від продажу нафти - основного джерела доходів. При цьому він розкритикував закупівлі російської нафти деякими європейськими країнами, тоді як інші купують нафтопродукти, перероблені в Індії з російської нафти, заявивши, що вони сприяють фінансуванню конфлікту.

"Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів".

Бессент також заявив, що США готові співпрацювати з європейськими країнами для розгляду питання щодо посилення санкцій стосовно російських компаній, включно з такими великими нафтовими компаніями, як "Роснефть" і "Лукойл", а також для підготовки до більш активного використання російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Цього можна було б домогтися, спочатку вилучивши невеликі частини заморожених активів на суму 300 мільярдів доларів, або розмістивши їх у спеціальній юридичній особі, яка могла б служити забезпеченням за кредитом для України, сказав він.

Санкції проти РФ

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначав, що Дональд Трамп хоче, щоб країни Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони самі очікують від Білого дому.

Також УНІАН писав, що в ЄС розглядають можливість запровадити санкції проти компаній з Індії та Китаю, які сприяють торгівлі нафтою з Росією. Ці санкції можуть бути введені в рамках майбутнього пакета нових обмежень.

Вас також можуть зацікавити новини: