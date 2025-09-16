NASA підтвердило, що влітку на Алясці виник новий острів посеред льодовика

Через швидке танення льодовиків на Алясці зявися новий острів. Ще місяць тому його не існувало, свідчать супутникові фото, які опублікувало NASA. Як пише Daily Galaxy, острів став помітний з космосу буквально протягом літа – за цей час невелика гора посеред льоду перетворилася на найновіший острів регіону.
Тепер ця височина у Національному парку Глейшер-Бей під назвою Проу-Ноб з усіх боків оточена водою. Раніше протягом століть її оточував льодовик Алсек. NASA довго вивчало цю місцевість, регулярно роблячи супутникові знімки. У 1984 році Проу-Ноб був щільно вкритий льодом на своїх східних та південних схилах.
Але вчені передбачали, що з часом льодовик розтане й там буде острів. Дослідники кажуть, що відступ льодовиків, який посилився в останні десятиліття, змінює ландшафт та перемальовує берегову лінію Аляски. Сьогодні Проу-Ноб розташований як повністю окремий острів в озері Алсек, яке за чотири десятиліття розширилося з 45 до 75 квадратних кілометрів.
Це не поодинокий випадок. Згідно з кліматичним звітом Геологічної служби США про клімат (USGS) у 2024 році південно-східне узбережжя Аляски пережило масове танення льодовиків - одне з найшвидших у Північній півкулі. Поряд з Аксеком розташовані льодовики Якутат і Гранд-Плато. І там також виникають нові озерні райони, переплетені фіордами.
Як пояснюють вчені, ця трансформація змінює не лише географію. Вона також впливає на гідрологію, рослинність, перенесення осадових порід та динаміку екосистеми . Формуються нові берегові лінії. Талі води, багаті на осадові породи, змінюють течії річок. А види-піонери починають колонізувати щойно оголену місцевість.
При цьому створення нових озер має серйозні екологічні наслідки. Адже раніше лід відбивав сонячне світло, а тепер більш темні поверхні поглинатимуть більше тепла і це прискорить подальше танення льодовиків. Місцева фауна також змінюється. Тварини, адаптовані до високогірного льодовикового середовища, такі як куріпки або холодноводні риби, стикаються зі скороченням середовища існування. З'являються нові види , які потенційно непередбачуваним чином змінюють харчові ланцюги.
Також це несе ризик для громади.
"Коли льодовики руйнуються , вони часто залишають після себе нестабільні озера, укріплені моренами. Ці водойми можуть несподівано прорватися. Експерти називають це повенями через прориви льодовикових озер (GLOF) - відому загрозу для громад, що знаходяться нижче за течією", - йдеться у статті.
Служба національних парків підтвердила постійний моніторинг цього району. Згідно із заявами, перетворення Проу-Ноб на острів вважається незворотним і символічним для ширших змін, що охоплюють Арктику.
Більше про танення льодовиків
Нагадаємо, що в Антарктиді руйнується величезний айсберг, за яким спостерігають з 1986 року. Тоді айсберг під назвою А23а займав площу у 4 тисячі квадратних кілометрів. Це приблизно дорівнює половині території Чернівецької області України. А зараз зменшився приблизно до 1,8 тисячі квадратних кілометрів.
Вчені помітили, що айсберг дуже швидко розпадається та утворює нові, величезні, айсберги. Очікується, що він повторить долю інших мегаайсбергів та врешті-решт остаточно розтане.