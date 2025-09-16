Вони називають зенітні БПЛА сучасними ракетами.

Дрони-перехоплювачі стають новітнім видом озброєння, яке, за словами європейських виробників, може виявитися відносно недорогим способом протидії роям ударних дронів. Ці системи набули поширення після їх застосування проти російських "Шахедів" в Україні.

Директор Агентства оборонних закупівель України Арсен Жумаділов заявив в інтерв'ю Defense News на виставці DSEI, що розгортання таких перехоплювачів є для нашої країни пріоритетом, і їхнє виробництво повинно значно зрости в найближчі місяці.

Згодом інтерес до таких систем почав поширюватися і в інших країнах Європи: кілька компаній представили свої нові варіанти на виставці зовсім недавно.

"Перехоплювачі дронів - це нові сучасні ракети: їхня собівартість значно нижча, ніж у "Шахедів", а висока швидкість дає змогу значно прискорити ланцюжок знищення ворожих систем", - заявив гендиректор британської компанії Marine and Remote Sensing Solutions (MARSS) Йоханнес Пінль.

Зокрема, MARSS продемонструвала одну зі своїх новітніх моделей - Interceptor MR із вбудованим штучним інтелектом у варіанті середньої дальності. За словами глави компанії, вона здатна розвивати швидкість до 288 кілометрів на годину. Компанія планує випробувати її проти роїв дронів, коли один оператор зможе керувати одразу кількома перехоплювачами.

Очікується, що Interceptor MR вийде на серійне виробництво у 2026 році. Кілька установок уже продано неназваній близькосхідній країні, а в одній із країн НАТО заплановано випробування найближчими місяцями.

Швейцарський виробник озброєнь Destinus також представив свою нову систему перехоплювачів Hornet, призначену для знищення дешевих дронів. А британський стартап Cambridge Aerospace перед виставкою DSEI представив свою розробку Skyhammer, вперше показану публіці, як "недорогий і швидко масштабований перехоплювач для крилатих ракет і великих дронів".

За словами Пінля, значне зрушення в сучасній війні - великою мірою викликане швидким розвитком технологій в Україні - полягає в тому, що у військ різко скоротився час на реакцію на загрозу БПЛА. Якщо кілька років тому у солдатів було кілька хвилин, поки дрони перебували за кілометри від них, то тепер це "вікно часу" в деяких випадках скоротилося до 30 секунд, ідеться в матеріалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в України вже є дрони-перехоплювачі для протидії реактивним "Шахедам". Різні моделі перехоплювачів мають різну ефективність, але на це впливає величезна кількість факторів.

Крім того, ми також розповідали про розробку повністю автоматизованих дронів-перехоплювачів. Війна майбутнього - це війна дронів.

