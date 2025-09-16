Він підкреслив, що Трампу необхідно зробити "рішучі особисті кроки" і змусити Путіна боятися.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа зайняти "чітку позицію" щодо припинення війни в Україні та санкцій проти Росії.

В інтерв'ю Sky News президент України заявив, що єдиний спосіб припинити бойові дії - це спочатку надати чіткі гарантії безпеки.

"Перш ніж ми закінчимо війну, я дуже хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу... мати документ, який підтримають США і всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - сказав він.

Зеленський також закликав американського президента зробити "рішучі особисті кроки", щоб зупинити Путіна.

"Я вірю, що США досить сильні, щоб ухвалювати самостійні рішення... Я вірю, що Дональд Трамп може надати нам системи ППО в необхідній кількості, і у США їх достатньо. Я впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж у Дональда Трампа достатньо сил, щоб змусити Путіна його боятися", - зазначив український президент.

Він нагадав, що Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії, "і тепер бракує лише сильного пакета санкцій від США".

Коментуючи вторгнення російських безпілотників на територію НАТО, Зеленський зазначив, що Путін у такий спосіб перевіряє Альянс.

"Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що вони здатні, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення. Крім того, на мій погляд, вони посилають ще один сигнал: "Не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, вони можуть знадобитися вам самим".

Зеленський оцінив саміт на Алясці

Український президент наголосив, що ця зустріч із Трампом "багато чого дала Путіну", і він заплатив за цю зустріч недостатню ціну.

Він також зазначив, що Путін намагається обдурити Трампа і "робить усе можливе, щоб уникнути санкцій".

