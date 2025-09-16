Зеленський зазначив, що перш за все, Путін "перевіряє НАТО".

Вторгнення російських дронів у повітряний простір НАТО має на меті послати Заходу два важливі сигнали. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News.

Насамперед, зазначив президент, російський диктатор Володимир Путін "перевіряє НАТО".

"Він хоче побачити, до чого готове НАТО, на що воно здатне, як у дипломатичному, так і в політичному плані, і як на це відреагує місцеве населення".

Однак є і ще один важливий сигнал, який Путін посилає європейцям, зазначив Зеленський.

"На мій погляд, вони посилають ще один сигнал: "Не смійте надавати Україні додаткові системи ППО, вони можуть знадобитися вам самим", - підкреслив він.

Агресія Росії проти НАТО

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів з метою захисту від майбутніх атак з боку Росії.

Крім того, він заявив, заявив, що Заходу варто подумати про те, щоб збивати російські безпілотники і ракети в повітряному просторі України.

