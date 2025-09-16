Трейдери очікують рішення ФРС США щодо процентної ставки, але настрої оптимістичні.

Ціни на золото у вівторок, 16 вересня, досягли рекордного максимуму. Метал пішов угору на тлі ослаблення курсу долара напередодні засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, на якому, як очікується, оголосять про зниження процентної ставки.

Агентство Reuters пише, що спотові ціни на золото зросли на 0,1% до 3683,28 долара за унцію (31 грам), після того як раніше досягли рекордного максимуму в 3689,27 долара. Таким чином, 1 грам металу коштував максимум 119 доларів.

При цьому ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні залишилися без змін на рівні 3720,10 долара.

"Настрої дуже оптимістичні... ринки очікують зниження ставок напередодні рішення FOMC. У короткостроковій і середньостроковій перспективі прогноз для золота залишається сильним", - сказав аналітик Capital.com. Кайл Родда.

За його словами, якщо ФРС підтримає ринкові ціни, то золото може підскочити вище 3700 доларів.

Зниження відсоткових ставок зменшує альтернативну вартість зберігання золота, що не приносить доходу, і чинить тиск на долар, роблячи метал дешевшим для інвесторів, які володіють іншими валютами.

Варто зазначити, що долар США торгувався поблизу 2,5-місячного мінімуму щодо євро.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд (ETF), забезпечений золотом, повідомив, що його запаси зросли на 0,21% до 976,80 тонн у понеділок з 974,80 тонн у п'ятницю.

Спотове срібло подешевшало на 0,2% до 42,63 долара за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 1401,65 долара, а паладій залишився без змін на рівні 1183,76 долара.

Ціни на золото - прогнози аналітиків

Експерти банку Goldman Sachs Group Inc. заявили, що ціни на золото можуть піднятися майже до 5000 доларів за унцію, якщо інвестори переведуть лише невелику частину своїх активів із казначейських облігацій у золото на тлі побоювань щодо втручання президента США Дональда Трампа в діяльність центрального банку.

