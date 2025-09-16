Підтверджене ураження особового складу противника, зокрема з числа командування.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили результати ударів по пунктах управління російських окупантів на Донеччині 8 вересня і 28 серпня. Про це йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Генштабу.

"Підтверджено ураження особового складу противника, зокрема, і з числа командування", - зазначили у відомстві.

Там нагадали, що 8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії Сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку", - розповіли в Генштабі.

Також зазначається, що перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони РФ Андрій Білоусов, і невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені.

"Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил РФ", - пояснив Генштаб ЗСУ.

Що відомо про удар по Донеччині 8 вересня

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку військового експерта Михайла Жирохова, ракети-дрони "Пекло" та західні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP-EG вдарили по військовому об'єкту РФ в окупованому Донецьку. За його словами, атаковані були промзони металургійного заводу і заводу "Топаз", де з радянських часів існували потужні бомбосховища.

Військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман пояснив, для чого Сили оборони завдали ударів по окупованому Донецьку. Він вважає, що вони можуть бути повʼязані з підготовкою РФ до осіннього наступу. Експерт додав, що наразі складно сказати, якими саме засобами ураження були атаковані об'єкти.

