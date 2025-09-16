Колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що ініціатива обходиться надто дорого платникам податків, і ці кошти мають бути витрачені "на наш власний народ".

Успішні зусилля Чехії з постачання артилерійських снарядів для України опинилися перед загрозою відміни через позицію популістської партії ANO, яка лідирує в опитуваннях перед жовтневими парламентськими виборами в країні.

Як пише Politico, лідер партії та колишній прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що ініціатива обходиться занадто дорого платникам податків, і ці кошти варто було б витратити "на наш народ". Раніше в інтерв'ю агентству Reuters він назвав цю ініціативу "гнилою" і заявив, що її буде скасовано, якщо він повернеться до влади.

"Згідно з наявною у нас інформацією, йдеться про неадекватний прибуток, низьку якість і сумнівних постачальників. З цих причин цим питанням слід керувати на рівні НАТО", - заявив Politico заступник голови ANO Карел Гавлічек.

При цьому скептицизм ANO щодо ініціативи з постачання боєприпасів знайшов відгук у чеських виборців. У червневому опитуванні, проведеному організацією Stem, запитували про рівень чеської підтримки України: 49% заявили, що вона занадто велика, 29% - що вона цілком прийнятна, а 6% - що недостатня.

"Оскільки лише деякі вірять у перемогу України, і ще менше вірять у швидке врегулювання, вони не бачать сенсу у надсиланні військової допомоги", - заявив Їржі Таборський, аналітик Stem.

Мартін Вокалек, глава брюссельського офісу чеського аналітичного центру Europeum, заявив, що Бабіш і його партія використовують ці настрої, щоб зупинити кампанію з постачання боєприпасів. Згідно з опитуванням POLITICO, ANO користується підтримкою 32% виборців, тоді як коаліція Фіали "Сполу" - лише 21%.

Якщо Бабіш дотримає свого слова і відмовиться від ініціативи з постачання боєприпасів, іншим західним партнерам України доведеться внести більше коштів, попередив Вокалек.

Чеська снарядна ініціатива

Чехія розпочала таємну кампанію з пошуку на світових ринках артилерійських снарядів, які можна придбати і передати Україні. Гроші на закупівлю цих снарядів спільно збирають країни Європи.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в рамках цієї ініціативи Україні вже передано понад мільйон артилерійських снарядів. До кінця року 16 країн-учасниць ініціативи планують поставити загалом 1,8 мільйона снарядів, додав чеський міністр.

