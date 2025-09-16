Атакований завод забезпечував понад 6% російської нафтопереробки.

Один з найбільших російських нафтопереробних заводів у місті Кириші Ленінградської області Російської Федерації зупинив ключову технологічну установку після атаки українського безпілотника 14 вересня, повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, установка, яку було зупинено через атаку дронів забезпечувала переробку НПЗ 40% нафти. Її ремонт може тривати близько місяця. Журналісти нагадують, що атакований НПЗ може переробляти до 20 мільйонів тон "чорного золота" на рік.

Співрозмовники видання додають, що завод планує збільшити обсяг переробки нафти на потужностях, які функціонують на 20% аби коменсувати відключення пошкодженої установки, що дозволить підтримувати обсяги переробки на рівні близько 75% від номінальної потужності.

Видання з посиланням на джерела у галузі зазначає, що у 2024 році НПЗ у місті Кириші переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Було вироблено 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного палива, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму.

Агентство Reuters пише, що на тлі результативних атак українських безпілотників та чергових розмов про нові американські санкції проти РФ, а також прогнозованого зниження запасів нафти у США, ціни на "чорне золото" 16 вересня практично не змінилися.

За даними порталу investing, станом на 10:01 за київським часом, вартість нафти марки Brent знизилася на 6 центів, до 67,38 доларів за барель. Котирування американської нафти марки WTI впали на 3 центи, до 63,27 долари за барель.

Атаки українських безпілотників на російські НПЗ

Українські безпілотники регулярно влаштовують "бавовняні" вечори та ночі на російських НПЗ та утримують світові ціни на нафту від падіння.

Зокрема, в ніч на 14 вересня було атаковано Киришський нафтопереробний завод в Ленінградській області РФ. Влада області підтвердила цю атаку. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, в районі міста Кириші збито три безпілотники, а обладнання НПЗ, традиційно, підпалили високоточні "уламки".

12 вересня українські дрони завітали з вибуховим візитом на НПЗ до міста Уфа у Башкортостан. За попередніми даними, в результаті вибухів значних пошкоджень зазнала, зокрема, вакуумна колона первинної переробки нафти.

