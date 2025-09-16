Президент Румунії повідомив, що були проведені попередні обговорення цього питання з фахівцями.

Румунія "скоріше" не підтримує встановлення безпольотної зони над Україною, але ця позиція може бути переглянута. Про це заявив президент Нікушор Дан в інтерв'ю, пише Agerpres.

За його словами, були проведені попередні обговорення цього питання з представниками влади, військовими, фахівцями із зовнішньої політики.

"Наразі – скоріше ні. Але, залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути... Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями, робити це певним чином означає вступати в конфлікт", – заявив Дан.

Видання нагадало, що напередодні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що створення НАТО безпольотної зони над Україною Росія вважатиме оголошенням війни.

"Реалізація провокаційної ідеї Києва та інших ідіотів щодо створення безпольотної зони над "Україною" та надання країнам НАТО дозволу збивати наші дрони означатиме лише одне: війну НАТО з Росією", – сказав російський політик.

Створення безпольотної зони над Україною

Після того, як російські дрони атакували Польщу, політики та експерти знову підняли тему створення безпольотної зони над Україною. Так, на думку дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла України у США 2015-2019 років Валерія Чалого, Україні слід пропонувати Польщі спільний контроль повітряного простору, тому що, за його словами, "у нас є угоди, які це дозволяють". У такому разі, зазначив Чалий, російські безпілотники або літаки можна було б збивати ще до того, як вони долетять до польського кордону.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Заходу слід подумати над тим, аби збивати російські ракети над Україною. Він вважає, що Польща до цього технічно готова, але це рішення вона не може прийняти самостійно, "а лише разом зі своїми союзниками".

Також група західних військових експертів та представників громадянського суспільства на сторінках французької газети Le Monde опублікувала статтю-звернення із пропозицією відправити авіацію НАТО в Україну. Вони вважають, що у новій реальності Європа більше не може покладатися на стратегію пасивної оборони, яка полягає у збитті БпЛА над власною територією. Підписанти пропонують "зосередити свій захист вище за течією": почати перехоплювати російські ракети та дрони у повітряному просторі України, захищаючи і себе, і цивільне населення України.

