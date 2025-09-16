'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара і євро 16 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 16 вересня, подешевшав на 10 копійок і складає 41,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також знизився на 10 копійок і складає 48,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,80 гривні, а євро - за курсом 47,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 16 вересня, також залишився незмінним – 48,78 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 16 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,50 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 5 копійок – до 41,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41 гривня за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 11 копійок і складає 48,81 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: