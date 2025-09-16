Зазначається, що за рік популярність авто з Китаю різко зросла.

Українці продовжують активно купляти автомобілі з Китаю, а надають перевагу електромобілям. Так, у серпні придбано 2424 одиниці легкових авто, ввезених з Піднебесної, що на 42% більше, ніж у серпні минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що з загальної кількості китайських авто: нових – 2026 одиниць (+52%); вживаних – 398 одиниць (+7%).

При цьому абсолютна більшість легковиків, а це 88%, - електромобілі.

Найпопулярніші моделі нових авто з Китаю:

BYD Song Plus - 361 одиниця;

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 206;

HONDA eNS1 - 202;

BYD Sea Lion 07 - 155;

AUDI Q4 - 109.

Найпопулярніші моделі вживаних авто з Китаю:

ZEEKR 001 - 33 одиниці;

BYD Sea Lion 07 - 28;

BYD Song Plus - 26;

POLESTAR 2 - 19;

ZEEKR 7X - 18.

Електромобілі - останні новини

У серпні український автопарк поповнився на трохи більше 6 тисяч електромобілів (BEV) з пробігом. Лідером імпорту вживаних електрокарів традиційно залишається Tesla. Також у трійці лідерів Nissan та KIA, які пропонують надійні та доступні авто.

Також експерти назвали десять електромобілів, які не бояться далеких поїздок. До списку електрокарів із найбільшим запасом ходу потрапили, зокрема, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS та DS No8.

