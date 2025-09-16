Бійці впевнені, що принаймні до кінця року Росії не вдасться захопити Покровськ.

Обвуглений і зруйнований Покровськ, як і раніше, залишається важливим українським бастіоном на сході, який блокує подальше російське просування на північ і південь. При цьому росіяни навряд чи зможуть захопити місто до кінця року, зазначили в коментарі The Telegraph українські бійці.

У середині серпня Кремль прорвав оборону України, створивши загрозу як Покровську, так і прилеглій Костянтинівці, але наступ було частково стримано і відбито. Однак уже протягом кількох тижнів Росія перекидає тисячі військовослужбовців і десятки одиниць бронетехніки в цей сектор, пише видання. Деякі експерти вважають цей крок початком вирішального наступу Москви на Донецьку область.

"Зараз тут із нами борються три армії. 8-та, 51-ша і, зовсім недавно, 155-та морська піхота", - говорить один із бійців ЗСУ, Льопа.

Війська перекинуті з Курської області, внутрішніх районів Росії, і Херсона, серед інших місць.

"Чи чекають вони, коли замерзне осіннє бездоріжжя, щоб перекинути свої важкі танки, - покаже тільки час. Але все більше підрозділів помічають навколо сусіднього Донецька, контрольованого Росією", - пише The Telegraph.

Тим часом українські бригади продовжують захоплювати невеликі групи диверсантів, які залишаються головною турботою Києва.

Водночас бійці впевнені: принаймні до кінця року Росії не вдасться захопити Покровськ, якщо збережеться одна важлива умова.

"Якщо вони не перекриють нашу логістику, а вони, скоріш за все, не перекриють, вони нічого не захоплять до кінця року", - каже Льопа. "Ми будемо давати їм прочухана щоразу, коли вони спробують прорватися".

Раніше командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" Нацгвардії сказав, що росіяни просуватимуться на Покровському напрямку на захід, щоб остаточно перерізати логістику вже до міста Добропілля.

Водночас в "Азові" заявили про успіхи в Донецькій області. Зазначається, що Сили оборони зачистили від росіян населений пункт Панківка та прилеглі території на Добропільському напрямку.

