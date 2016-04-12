В Єгипті проходить конкурс краси Miss Eco Universe 2016 (фоторепортаж)

В цьому році конкурс проходить у Єгипті з 8 по 15 квітня. Основною метою конкурсу є вибір "Королеви Еко" для просування екологічного туризму в усьому світі.

Також організатори конкурсу переконані, що допомогти врятувати планету можна не тільки за допомогою екологічних програм, але і шляхом культурного обміну між представницями різних країн світу.

Організатори заявляють, що гармонія розуму, тіла і духу є основною запорукою успіху конкурсанток, адже тільки володіючи таким набором якостей можна повноцінно служити іншим, в тому числі заради порятунку нашої планети.

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Учасницями конкурсу піднімаються питання впливу жінок на економічну, екологічну й туристичну сфери життя на регіональному і глобальному рівні, гендерної рівності та добровільної праці. Дівчата також обговорюють, як вони планують змінити ситуацію в світі, незалежно від результатів конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, як погана екологія впливає на чисельність населення.