Головною темою зустрічі Ради "Росія-НАТО" стане Україна
20:31, 13 квітня 2016Світ
708 0
Головними темами під час першої за два роки офіційної зустрічі представників НАТО та Росії, яка відбудеться 20 квітня у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі, стануть бойові дії на Донбасі та виконання Мінських угод.
REUTERS
Про це повідомила речник НАТО Кармен Ромеро, передає радіо "Свобода". За її словами, під час зустрічі сторони також обговорять військову діяльність Росії та НАТО і сфокусуються на "прозорості та зниження ризиків", а також говоритимуть про ситуацію в Афганістані та терористичні загрози.
Читайте такожБюро нацбезпеки Польщі про зустріч НАТО-РФ: Питання України досі не вирішене
Діяльність Ради "Росія-НАТО" ніколи офіційно не припинялася. Остання зустріч відбулася у червні 2014 роки вже після анексії Криму.
Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році через збройний конфлікт на Донбасі та анексію Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter