Головною темою зустрічі Ради "Росія-НАТО" стане Україна

Про це повідомила речник НАТО Кармен Ромеро, передає радіо "Свобода". За її словами, під час зустрічі сторони також обговорять військову діяльність Росії та НАТО і сфокусуються на "прозорості та зниження ризиків", а також говоритимуть про ситуацію в Афганістані та терористичні загрози.

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Діяльність Ради "Росія-НАТО" ніколи офіційно не припинялася. Остання зустріч відбулася у червні 2014 роки вже після анексії Криму.

Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році через збройний конфлікт на Донбасі та анексію Криму.