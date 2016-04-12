Турчинов: Україна повинна стати частиною системи ПРО у Європі

Про це йдеться у вітанні Турчинова до Дня працівників ракетно-космічної галузі та Всесвітнього дня авіації і космонавтики, оприлюдненому на сайті РНБО.

"Сьогодні одним з важливих завдань для посилення оборони і безпеки нашої країни є відновлення ракетного щита. Україна повинна захистити себе та стати частиною надійної дієвої системи протиповітряної та протиракетної оборони у Європі - непроникної для ракет і авіації", - зауважив Турчинов.

За його словами, наразі науковці, конструктори, колективи підприємств оборонно-промислового комплексу виконують завдання із забезпечення виробництва "сучасних ракетних комплексів та літаків, що не поступаються найкращим світовим аналогам".

При цьому секретар РНБО переконаний, що завдяки їх праці Україна здатна не лише захистити себе, а й стати провідною країною в галузі ракето- та авібудування.

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Як раніше повідомляв УНІАН, на думку голови МЗС Росії Сергія Лаврова, єдиною загрозою для Росії є система ПРО США.

Зазначимо, у 2012 році в НАТО домовилися про розвиток можливостей в Європі. Румунія і Польщі погодилася розмістити у себе елементи системи ПРО, а в Туреччині вже розміщений радар.

При цьому такі плани розлютили Росію, яка навіть "виправдовувала" військову агресію проти України та анексію Криму побоюваннями щодо перспектив розміщення натівських систем ПРО в Україні.