Поліція провела рейд в найбільшому борделі Берліна

В ході перевірки, якій передувало кілька місяців розслідування, були заарештовані шість осіб, яких підозрюють у причетності до торгівлі людьми та порушенні податкового законодавства, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зокрема, керівництво борделю звинувачується в ухиленні протягом 10 років від виплат у фонд соціального страхування на суму 17,5 млн євро (майже 20 млн доларів).

Прокуратура вважає, що керівництво закладу примушувало персонал декларувати свою діяльність як індивідуальну. Таким чином бордель уникав зайвих виплат за працівників.

Проституція в Німеччині була легалізована в 2002 році, і зараз ця індустрія оцінюється приблизно в 16 млрд євро в рік.

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В країні, крім звичайних, існують так звані мега-борделі, як Artemis, які часто приїжджають туристи з сусідніх європейських країн, де діють більш суворі закони щодо проституції.

Працюють в них найчастіше в основному вихідці з країн Східної Європи. За офіційними даними, в німецькій секс-індустрії зайняті близько 400 тис. осіб, що у два рази більше, ніж 20 років тому.

Клуб Artemis займає чотириповерхову будівлю у берлінському районі Шарлоттенбург. Він відкрився в 2005 році.