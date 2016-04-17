У Латвії почалися масштабні військові навчання НАТО

Від сьогодні та до 29 квітня на полігоні в Адажи і на прилеглій до нього території пройдуть міжнародні навчання Summer Shield XIII, мета яких — виробити навички проведення бойових операцій на рівні батальйонів та бригад, повідомляє портал Delfi.

У щорічних навчаннях візьмуть участь понад 1,3 тисячі солдатів з Латвії, Литви, США, Канади, Фінляндії та Німеччини.

В ході навчань відпрацьовуватимуться навички бойової підтримки широкого спектру. У них будуть задіяні артилеристи, мінометники, розвідники, бойові інженери, інженери конструкцій, протитанкові підрозділи та загони захисту проти зброї масового ураження.

Латвію на навчаннях будуть представляти бойові одиниці сухопутних сил, повітряних сил, а також кілька спеціалізованих загонів добровільної збройної організації Земессардце.

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Summer Shield в Латвії проводяться з 2004 року. З 2014 року навчання Summer Shield включені до списку навчань і тренувань НАТО. Минулого року в Summer Shield взяли участь 1,1 тисячі військових.