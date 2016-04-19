Бойовики ІДІЛ опублікували відео знищення турецького танка M-60T ракетою "Корнет"
18:14, 19 квітня 2016Світ
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Терористичне угрупування "Ісламська держава" розповсюдило в мережі відеозапис, на якому зафіксовано ураження протитанковою ракетою "Корнет" танка М-60Т збройних сил Туреччини.
Скріншот відео
Танк, який займав позицію у зміцненні на гребені пагорба, отримав попадання в башту. Наслідки для машини та екіпажу невідомі, пише Лента.ру.
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Як відомо, терористичне угрупування "Ісламська держава" захопила велику кількість озброєння в період свого наступу в 2014-15 роках, включаючи протитанкові ракети різних типів.
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