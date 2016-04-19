Китай випробував новітню міжконтинентальну балістичну ракету, яка здатна нести до 10 боєголовок - ЗМІ

Про це повідомляє The Washington Free Beacon, посилаючись на інформацію представників Пентагону, пише Європейська правда.

За даними видання, випробувальний політ відбувся у минулий вівторок, і американські розвідувальні супутники і наземні засоби спостереження зафіксували політ двох боєголовок індивідуального наведення, що відокремилися від носія.

Читайте такожКНДР запустила другу балістичну ракету, яка могла вибухнути в повітрі

Чиновники Пентагону не кажуть, де проводилося випробування. Попередні запуски DF-41 проводилися на полігоні Учжай в центральному Китаї.

Останній раз Китай випробував DF-41 в грудні 2015 року, здійснивши запуск з рухомого бойового залізничного ракетного комплексу.

За даними розвідки США, ракета DF-41 може нести від 6 до 10 боєголовок, має дальність дії понад 10 тисяч км і здатна вражати цілі в будь-якій точці на території Сполучених Штатів.