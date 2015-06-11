Китай таємно випробував гіперзвукову ракету, здатну завдавати ядерний удар

Як повідомляє Росбалт, за інформацією видання Washington Free Beacon, 7 червня з полігону на заході Китаю була запущена балістична ракета, оснащена відокремлюваним від носія гіперзвуковим бойовим блоком WU-14. Це було вже четверте за останні 18 місяців випробування. Гіперзвуковий літальний апарат може нести як звичайну бойову частину, так і ядерну боєголовку.

Раніше комісія з Китаю конгресу США у своїй доповіді відзначала, що "гіперзвукові плануючі апарати можуть зробити системи ПРО США менш ефективними і потенційно застарілими".

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"З урахуванням чотирьох проведених випробувань за минулі півтора року Китай цілком може завершити розробку першої версії апарату та поставити його на озброєння через рік-два", — заявив американський експерт з китайським озброєнь Центру міжнародних оцінок і стратегій Рік Фішер.

До січня 2014 року також повідомлялося про перше випробування гіперзвукового апарату Китаєм, який потенційно здатний доставляти боєголовки в обхід системи ПРО.