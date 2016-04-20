В РФ розповіли про три етапи формування Росгвардії

"Нам в найкоротші терміни потрібно провести масштабну роботу з перетворення Внутрішніх військ і ряду структурних підрозділів органів внутрішніх справ у війська Національної гвардії", - цитує ТАСС головнокомандувача військами Національної гвардії Росії Віктора Золотова.

Наголошується, що військовослужбовці Внутрішніх військ МВС Росії в повному складі переведені в Нацгвардію на першому етапі формування.

"На першому етапі в Національну гвардію в повному складі перейшли Внутрішні війська. Крім них, у нову структуру мають включити органи і підрозділи МВС Росії у відповідності з указом президента РФ", - сказав він.

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За його словами, на другому - буде детально розроблена організаційно - штатна структура військ, упорядковано керівні документи, а всім посадовим особам від заступників головнокомандувача до кожного військовослужбовця і працівника визначать конкретні завдання.

Згідно з повідомленням, у ході третього етапу, за його словами, належить завершити всі організаційні заходи по створенню Федеральної служби національної гвардії Росії і приступити до виконання завдань, покладених на нове відомство президентським указом, у повному обсязі.

"Забезпечення громадського порядку, боротьба з тероризмом і охорона важливих державних об'єктів - це функції, які виконували Внутрішні війська. Зараз вони продовжують їх виконувати, але вже у складі нової Служби", - сказав головнокомандувач Росгвардією.

Нагадаємо, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС. "Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі Внутрішніх військ МВС, створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю....", - заявив президент РФ.