Королеві Єлизаветі II сьогодні виповнюється 90 років

08:58, 21 квітня 2016
Світ
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Британській королеві Єлизаветі II сьогодні виповнюється 90 років. Вона знаходиться на троні з 1952 року і є найбільш довго правлячим британським монархом в історії.

REUTERS

На честь ювілею королеви Британії пройдуть різні урочисті заходи, а сама Єлизавета II, серед іншого, зробить прогулянку в Віндзорському парку зі своїм 94-річним чоловіком принцом Філіпом, передає Російська служба ВВС.

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Після цього вона запалить маяк - перший з більш ніж 1000 маяків у Британії і за кордоном, які запалюються в честь ювілею монарха.

Як повідомляє британська преса, вечір четверга Єлизавета II має намір провести в колі сім'ї.

Основні урочистості з нагоди 90-річчя королеви відбудуться, зазвичай, у червні, коли Єлизавета II відзначає свій так званий офіційний день народження.

Робітники встановлюють ''британську корону'' на флагшток торгового центру в Лондоні
Робітники встановлюють "британську корону" на флагшток торгового центру в Лондоні /  © REUTERS
Популярність Єлизавети II у Великобританії перебуває на висоті
Популярність Єлизавети II у Великобританії перебуває на висоті /  © REUTERS
Привітання до ювілею королеви буквально всюди
Привітання до ювілею королеви буквально всюди /  © REUTERS
Британські магазини продають безліч сувенірів з нагоди 90-річчя королеви
Британські магазини продають безліч сувенірів з нагоди 90-річчя королеви /  © REUTERS
Можна купити ось такі чашки з профілем Єлизавети ІІ
Можна купити ось такі чашки з профілем Єлизавети ІІ /  © REUTERS
Також можна придбати практичні тематичні сумки
Також можна придбати практичні тематичні сумки /  © REUTERS
Вулиці прикрашають національними прапорами
Вулиці прикрашають національними прапорами /  © REUTERS
Підготовка до відкриття ''королівського'' маршруту у Віндзорі
Підготовка до відкриття "королівського" маршруту у Віндзорі /  © REUTERS
Урочиста зміна варти біля Віндзорського замку
Урочиста зміна варти біля Віндзорського замку /  © REUTERS
Фанат королеви позує у Віндзорі
Фанат королеви позує у Віндзорі /  © REUTERS
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