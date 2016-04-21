Королеві Єлизаветі II сьогодні виповнюється 90 років

На честь ювілею королеви Британії пройдуть різні урочисті заходи, а сама Єлизавета II, серед іншого, зробить прогулянку в Віндзорському парку зі своїм 94-річним чоловіком принцом Філіпом, передає Російська служба ВВС.

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Після цього вона запалить маяк - перший з більш ніж 1000 маяків у Британії і за кордоном, які запалюються в честь ювілею монарха.

Як повідомляє британська преса, вечір четверга Єлизавета II має намір провести в колі сім'ї.

Основні урочистості з нагоди 90-річчя королеви відбудуться, зазвичай, у червні, коли Єлизавета II відзначає свій так званий офіційний день народження.