Королеві Єлизаветі II сьогодні виповнюється 90 років
08:58, 21 квітня 2016Світ
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Британській королеві Єлизаветі II сьогодні виповнюється 90 років. Вона знаходиться на троні з 1952 року і є найбільш довго правлячим британським монархом в історії.
REUTERS
На честь ювілею королеви Британії пройдуть різні урочисті заходи, а сама Єлизавета II, серед іншого, зробить прогулянку в Віндзорському парку зі своїм 94-річним чоловіком принцом Філіпом, передає Російська служба ВВС.
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Після цього вона запалить маяк - перший з більш ніж 1000 маяків у Британії і за кордоном, які запалюються в честь ювілею монарха.
Як повідомляє британська преса, вечір четверга Єлизавета II має намір провести в колі сім'ї.
Основні урочистості з нагоди 90-річчя королеви відбудуться, зазвичай, у червні, коли Єлизавета II відзначає свій так званий офіційний день народження.
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