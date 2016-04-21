Росія стягує артилерію до району сирійського Алеппо - Reuters

Про це заявили американські військові чиновники, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

За даними видання, перегрупування артилерії і деяких сил в районі Алеппо почалося після того, як сирійському уряду вдалося відбити місто Пальміра у бойовиків "Ісламської держави".

Сирійська опозиція звинувачує уряд у порушенні режиму припинення бойових дій, щоб захопити Алеппо, найбільш густонаселене місто Сирії до війни, яке була розділене між урядом і повстанцями протягом багатьох років.

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Раніше 21 квітня високопоставлені джерела в Пентагоні заявляли, що Росія посилила в останні дні повітряну підтримку сирійської армії. За словами одного з джерел, російська авіація зараз здійснює приблизно десяток авіаударів у день, хоча до початку набуття чинності домовленості про перемир'я завдавала на день до сотні ударів.