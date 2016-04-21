Росія перекидає артилерійські частини на північ Сирії - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлені джерела в Пентагоні, передає РБК.

В останні дні такі пересування російської артилерії зросли, що викликає у США тривогу щодо намірів Москви, сказали співрозмовники видання.

В американської розвідки є дані, що частина з нещодавно перекинутих артилерійських установок використовувалася в останні дні для підтримки урядових сил, особливо в боях проти терористичної організації «Аль-Нусра», пише WSJ.

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Джерела видання стверджують, що Росія також посилила в останні дні повітряну підтримку сирійської армії. За словами одного з високопоставлених джерел у Пентагоні, російська авіація зараз здійснює приблизно десяток авіаударів в день, хоча до початку вступу в силу домовленості про перемир'я наносила на день до сотні ударів.

В кінці лютого, після вступу в силу часткового перемир'я, американська розвідка помітила перекидання російської артилерії на південь країни, пише WSJ, особливо в райони Тадмура та Пальміри, де сирійська армія вела в той час бойові дії проти терористичної організації «Ісламська держава». За даними офіційних джерел видання, російські військові ще з минулого року активно використовували артилерію на полі бою і установки обслуговувалися російськими військовослужбовцями.

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Співрозмовники WSJ, знайомі з розвідданими, відзначають, що передислокація російських військ в Сирії співпала з поверненням у прифронтову зону іранських сил.

Джерела розповіли, що в приватних бесідах з російськими партнерами директор ЦРУ Джон Бреннан попередив, що альтернативою діючому перемир'ю може стати небезпечна ескалація збройних зіткнень. За даними видання, ЦРУ і його партнери в регіоні склали список озброєнь для боротьби з артилерією і авіацією противника, які будуть надані помірній опозиції у разі відновлення повномасштабних бойових дій.

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Видання відзначає, що в останні дні президент США Барак Обама, як і інші члени його адміністрації, попереджали про небезпеку краху перемир'я, не згадуючи Росію.