Кращі пісні Прінса

Прінс був знайдений у ліфті власної студії Paisley Park. Поки що невідомо, від чого помер співак, однак влада розслідує обставини його смерті.

УНІАН підібрав кращі пісні видатного виконавця.

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Як повідомляв УНІАН, на 58 році життя помер американський співак Прінс Роджерс Нельсон. Тіло музиканта виявили в його будинку в Міннеаполісі рано вранці в четвер, 21 квітня.