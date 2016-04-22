Стамбульський суд звільнив 4 академіків, обвинувачених у пропаганді тероризму

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням CNNTurk.

Турецька влада затримала вчених в березні, після того, як вони публічно зачитали декларацію із закликом до завершення операції і забезпечення врегулювання ситуації на південному сході країни, населеному переважно курдами.

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Всього петицію підписали понад 2000 вчених. Пізніше президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що тим, хто підписав петицію, доведеться заплатити певну ціну за їхню "зраду".

Раніше повідомлялося, що Вищий апеляційний суд Туреччини скасував обвинувальні вироки 275 особам, включаючи високопоставлених офіцерів, звинувачених у підготовці державного перевороту.