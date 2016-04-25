Внаслідок сутичок під час антиурядового мітингу в Кишиневі постраждали 14 поліцейських

У поліцейських летіли яйця та каміння з бруківки. У відповідь вони застосували проти протестувальників сльозогінний газ. Сутички відбулися в центральній частині міста - біля будівлі уряду, яку вдень 24 квітня оточили мітингарі, та поблизу будинку бізнесмена Влада Плахотнюка, передає Deutsche Welle.

У міністерстві внутрішніх справ Молдови повідомили про 14 постраждалих поліцейських, чотирьох із яких було госпіталізовано. Правоохоронці затримали близько десяти протестувальників. Про постраждалих серед них поки що невідомо.

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Представники правоохоронних органів звинувачують у безпорядках організаторів протестів з громадянської платформи DA (Dreptate сі adevar - "Гідність і справедливість", - Ред.). Міністр внутрішніх справ країни Олександр Жиздан заявив, що керівництву DA "доведеться відповідати за законом".

Дехто з самих учасників антиурядової акції відмовляється залишати площу Великого Національного зібрання в центрі Кишинева, не в неділю проходила багатотисячний мітинг. Лунають навіть заклики до проведення акцій громадянської непокори. Однак самі організатори намагаються відмовити маніфестантів від цього й кажуть, що намагатимуться домогтися зміни влади мирним шляхом.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня у Кишиневі проходив мітинг із вимогою відставки уряду, розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів одночасно з виборами президента, призначеними на 30 жовтня.