Найближчі союзники Росії мають намір створити нову військову структуру

Держави - члени Організації Договору про колективну безпеку (Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан) мають намір створити нову військову структуру на своїх кордонах у відповідь на розміщення елементів систем протиракетної оборони (ПРО) США на території Чехії і Польщі (так званий "третій позиційний район"). Про це повідомив журналістам генеральний секретар ОДКБ Микола Бордюжа.

"Що стосується третього позиційного району, я б хотів сказати, що це один з елементів тієї роботи, яка сьогодні проводиться на рубежах держав - членів ОДКБ щодо створення нової військової інфраструктури та відновлення деяких її елементів часів Радянського Союзу", - сказав М.Бордюжа.

При цьому він наголосив, що всіх членів ОДКБ непокоїть, коли навколо них виникають військові об`єкти або створюються такі серйозні структури, як ПРО. "Її (ПРО), до речі, по-різному можна трансформувати. Природно, це дуже серйозно впливає на безпеку, і, звичайно, ми враховуємо це в своїй діяльності", - зауважив М.Бордюжа.

За його словами, ОДКБ має намір будувати дружні і стратегічні відносини з країнами Шанхайської організації співпраці (ШОС). Нагадаємо, членами ШОС є Казахстан, Киргизія, Китай, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Країнами-спостерігачами при ШОС є Індія, Монголія і Пакистан. У березні 2008 року Іран подав офіційну заяву про намір стати повноправним членом організації.