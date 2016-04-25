На південному сході Туреччини стався вибух, загинув військовий

Саморобний вибуховий пристрій спрацював під час військової операції, повідомили Reuters військові.

На південний схід Туреччини, населений здебільшого курдами, сильно постраждав від хвилі насильства в ході зіткнень між урядовими силами безпеки і членами забороненої Робочої партії Курдистану (РПК) після провалу домовленностей з припинення вогню минулого року.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Вашингтон зробити вибір між Туреччиною і курдами. Нагадаємо, Сирійський курдський «Демократичний союз» в Анкарі вважають такою ж терористичною організацією, як і Робочу партію Курдистану. У Туреччині вважають, що ці організації тісно пов'язані. Вашингтон, у свою чергу, розділяє дві організацій і надає підтримку курдам.