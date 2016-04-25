На південному сході Туреччини стався вибух, загинув військовий
У понеділок один військовий загинув і троє отримали поранення внаслідок вибуху в турецькому місті Нусайбін, яке знаходиться на південному сході країни.
Саморобний вибуховий пристрій спрацював під час військової операції, повідомили Reuters військові.
На південний схід Туреччини, населений здебільшого курдами, сильно постраждав від хвилі насильства в ході зіткнень між урядовими силами безпеки і членами забороненої Робочої партії Курдистану (РПК) після провалу домовленностей з припинення вогню минулого року.
Раніше УНІАН повідомляв, що голова Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Вашингтон зробити вибір між Туреччиною і курдами. Нагадаємо, Сирійський курдський «Демократичний союз» в Анкарі вважають такою ж терористичною організацією, як і Робочу партію Курдистану. У Туреччині вважають, що ці організації тісно пов'язані. Вашингтон, у свою чергу, розділяє дві організацій і надає підтримку курдам.