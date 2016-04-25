У Брюсселі після теракту відновила роботу станція метро "Маальбек"

Таким чином, вся система брюссельського метро вперше після березневих терактів запрацювала в повному режимі, передає Бі-бі-сі. Заходи безпеки в підземці посилені: на станціях ведеться перевірка багажу пасажирів, біля входів у метро чергують військові.

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За словами представника брюссельського метро, на станції не було серйозних руйнувань, був проведений лише невеликий ремонт.

Як повідомляв УНІАН, серія терактів в Брюсселі відбулася22 березня. Одна з бомб вибухнула в поїзді, який відходив від станції "Маальбек" в ранкову годину пік. Ще два вибухи сталися в аеропорту Брюсселя. Внаслідок нападів загинули 35 людей, більше 250 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Брюссельський аеропорт поки ще не функціонує в повному режимі.