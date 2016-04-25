У Пакистані 23 людини померли від отруєння солодощами

Низка смертей почалася минулого тижня, після того як житель провінції Пенждаб купив до дня народження сина традиційне в Індії і Пакистані частування - ладдус.

Глава сім'ї і 11 його родичів загинули. Всього отруїлися 77 осіб, п'ятеро зараз знаходяться в дуже важкому стані, повідомляє Російська служба ВВС.

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Поліція заарештувала двох власників місцевої кондитерської та одного працівника. Слідчі намагаються з'ясувати, як у солодощах з`явилися отруйні речовини.

Поряд з кондитерсько. знаходиться магазин, в якому продавалися пестициди. Можливо, саме вони якимось чином потрапили в сусідню лавку.