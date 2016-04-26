В Єревані стався вибух в автобусі, є загиблий

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МНС країни.

Внаслідок інциденту поранення отримали шестеро осіб.

Причини вибуху наразі невідомі. Інцидент стався близько 10 години вечора за місцевим часом.

Як передає Радіо Азатутюн, начальник поліції Вірменії Володимир Гаспарян в бесіді з працюючими на місці події журналістами заявив, що автобус працював на дизельному паливі, отже, подія не могла бути наслідком вибуху газового балона.

«Вибух був не осколковим, а хвилеподібним», - сказав глава поліції.

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Він додав, що вибух стався на правій стороні автобуса у другого сидіння.

Гаспарян також відмовився коментувати чутки про можливий теракт, зазначивши, що в даний момент неможливо ні спростувати, ні підтвердити це.