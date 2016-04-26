В єреванському автобусі вибухнув предмет, який належав пасажиру - поліція
В автобусі в Єревані вибухнув предмет, який належав пасажиру, який сидів у другому ряду.
Про це журналістам повідомив начальник поліції Вірменії Володимир Гаспарян, повідомляє РБК з посиланням на портал PanARMENIAN.net.
На питання, чи є причиною вибуху теракт, Гаспарян сказав, що не може підтвердити або спростувати цю версію, тому що всі дані попередні.
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«Вибух не був осколковим, він носив хвилеподібний характер», - зазначив Гаспарян, додавши, що він також не був пов'язаний з газом чи паливом.
У той же час у прокуратурі Вірменії повідомили, що поки що справа порушена за статтею про надання послуг, не відповідають вимогам безпеки. Воно передано слідчим з особливо важливих справ.
Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за подію. У поліції заявили, що про версії події можна буде говорити після того, як слідчі і криміналісти завершать роботу на місці події і проведуть необхідні експертизи.