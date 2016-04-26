В єреванському автобусі вибухнув предмет, який належав пасажиру - поліція

Про це журналістам повідомив начальник поліції Вірменії Володимир Гаспарян, повідомляє РБК з посиланням на портал PanARMENIAN.net.

На питання, чи є причиною вибуху теракт, Гаспарян сказав, що не може підтвердити або спростувати цю версію, тому що всі дані попередні.

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«Вибух не був осколковим, він носив хвилеподібний характер», - зазначив Гаспарян, додавши, що він також не був пов'язаний з газом чи паливом.