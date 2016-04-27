Виробник "Містралів" виграв контракт на $40 мільярдів з будівництва підводних човнів для Австралії

Угода в $ 40 мільярдів вважається "найбільшим у світі" контрактом оборонного відомства Австралії, повідомляє ТСН з посиланням на Vice News.

Прем'єр-міністр Австралії Малькольм Тернбулл оголосив у вівторок, що французький військовий кораблебудівник DCNS виграв контракт. Виступаючи у вівторок на французькій радіостанції Europe 1, міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан описав контракт як "велику" і "красиву" перемогу для Франції. За словами міністра, Франція перемогла у дворічній "жорсткої конкуренції" з німецьким суднобудівником ThyssenKrupp Marine Systems і японським промисловим гігантом Mitsubishi.

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За даними сайту DCNS, 97-метрова підводний човен Shortfin Barracuda Block 1A буде "найбільш смертоносною" субмариною, яку коли-небудь робили, і дасть Австралії "тактичну перевагу над ворогом".

Очікується, що будівництво почнеться в 2017 році, новий флот повинен вступити в дію до 2027 року.

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Відзначається, що компанія DCNS виробляла вертольотоносці "Містраль" для Росії. Нагадаємо, що верхня палата парламенту Франції схвалила законопроект про припинення дії контракту на будівництво та поставку Росії двох вертольотоносців типу «Містраль».