Парламент Франції схвалив законопроект про припинення контракту щодо "Містралів"

Про це повідомляється на сайті сенату.

«В середу, 30 вересня, сенат прийняв законопроект про укладення угоди між урядами Французької Республіки та Російської Федерації про зобов'язання, пов'язаних з припиненням угоди від 25 січня 2011 року про співпрацю в галузі будівництва кораблів», - йдеться в повідомленні.

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