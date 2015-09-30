Парламент Франції схвалив законопроект про припинення контракту щодо "Містралів"
19:38, 30 вересня 2015Світ
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Верхня палата парламенту Франції схвалила законопроект про припинення дії контракту на будівництво та поставку Росії двох вертольотоносців типу «Містраль».
REUTERS
Про це повідомляється на сайті сенату.
«В середу, 30 вересня, сенат прийняв законопроект про укладення угоди між урядами Французької Республіки та Російської Федерації про зобов'язання, пов'язаних з припиненням угоди від 25 січня 2011 року про співпрацю в галузі будівництва кораблів», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Франція може втратити до €250 млн у результаті перепродажу вертольотоносців типу «Містраль» Єгипту замість Росії.
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