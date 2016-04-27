Черговий тур праймеріз у США: Трамп виграв у п'яти штатах, Клінтон - у чотирьох

Претендент на номінацію від Республіканської партії Дональд Трамп виграв попереднє голосування одразу в п'яти штатах — Коннектикуті, Делавері, Меріленді, Пенсільванії і Род-Айленді, передає РБК.

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На праймеріз серед демократів, за попередніми даними, в чотирьох штатах перемогла колишній держсекретар Хілларі Клінтон.

За неї віддали більшість голосів прихильники Демократичної партії в Делавері, Меріленді, Коннектикуті і Пенсільванії. Її суперник, сенатор від Вермонта Берні Сандерс переміг в Род-Айленді.

Нагадаємо, офіційно кандидат на посаду президента від республіканців буде оголошено на партійному з'їзді 18-21 липня у Клівленді, а кандидат від демократів - 25-28 липня у Філадельфії.