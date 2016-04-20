Клінтон і Трамп стали переможцями праймеріз в Нью-Йорку

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на американські ЗМІ. За даними CNN, після підрахунку 44% голосів Клінтон набирає 60,5%, її суперник сенатор від Вермонта Берні Сандерс — 39,5%.

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У свою чергу, переможцем праймеріз республіканців у Нью-Йорку став мільярдер Дональд Трамп.

Після підрахунку 29% голосів він набирає 62,7%, його суперники губернатор Огайо Джон Кейсік і сенатор від Техасу Тед Круз — 23% і 14,2% відповідно.

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Офіційно кандидата на пост президента від республіканців буде оголошено на партійному з'їзді 18-21 липня у Клівленді, а кандидата від демократів - 25-28 липня у Філадельфії.