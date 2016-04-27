Генштаб РФ: Росія в 90-х зіткнулася не з сепаратистами, а організованими з-за кордону терористами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов на V Міжнародній конференції з безпеки в Москві.

«Сьогодні вже ні в кого не виникає сумніву, що тоді Росія зустрілася не з групами ідейних сепаратистів, а добре організованим і щедро оплачуваним з-за кордону наступом терористів на нашу країну», - зазначив Герасимов.

Він пояснив, що законодавче регулювання застосування російських Збройних сил у боротьбі з тероризмом ґрунтується на досвіді, отриманому в 90-х роках минулого століття і початку нинішнього століття в ході контртерористичної операції на Північному Кавказі.

Герасимов підкреслив, що тероризм треба бити на випередження, на ранніх стадіях формування загрози, не давати його ідеології проникнути в уми населення, розвиватися і захоплювати нові території.

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Він заявив, що у Військовій доктрині Росії, затвердженій президентом Росії в 2014 році, вперше як воєнну небезпеку було виділено зростання активності глобального тероризму.

За його словами, відбивши першу атаку тероризму, російська армія «зробили для себе кілька висновків». Зокрема, один з них - тероризм не можна ліквідувати без застосування військової сили, але й однією військовою силою його теж не перемогти.

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«Необхідно об'єднання політичних, фінансових, ідеологічних та інформаційних ресурсів держави», - додав начальник Генштабу РФ.